«Помнишь, как мы проводили холодные зимы?», — поет Александр Васильев в одной из своих первых песен. Конечно, мы помним! А чтобы сделать зиму 2019 года немного теплее, предлагаем наполнить ее музыкой группы «Сплин». Коллектив навестит нижегородцев 1 февраля .
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Появление группы
История группы «Сплин» началась в далеком 1986 году, когда 17-летний Александр Васильев познакомился с Александром Морозовым. Молодых людей объединила любовь к рок-музыке и желание создать ансамбль.
«Все произошло спонтанно: один приятель позвал меня на репетицию в группу, где играл наш нынешний басист Саша Морозов. Там мы и познакомились. Мы не пропускали ни одного рок-концерта, все это безумно заряжало, и хотелось сделать что-то в этом роде. Нам было по 16-17 лет, когда мы собрали первую группу», — вспоминает Александр Васильев. Именно этот школьный дуэт под названием «Митра» стал прообразом группы «Сплин».
Первые песни Васильева были записаны в домашних условиях, на квартире Морозова, у которого был магнитофон «Рекорд» и микрофон. «Митра» пыталась вступить в Ленинградский рок-клуб, но не прошла прослушивание у Анатолия Гуницкого (один из основателей рок-группы «Аквариум» – прим. ред.). Творческая судьба группы «Митра» не сложилась. В 1988 году Александр Васильев уходит в армию, а по возвращении решает возобновить музыкальную деятельность. С этого момента начинается история группы «Сплин».
Александр Васильев
Александр Васильев родился в Ленинграде 15 июля 1969 года. Вскоре после рождения малыша семья оказалась в Западной Африке, где Васильев провел первые пять лет жизни. В 1974 году Васильевых вместе с другими советскими гражданами эвакуировали из Сьерра-Леоне обратно в Советский Союз. Семья Александра на пару лет осела в городе Зарасай на северо-востоке Литвы, а затем вернулась в Ленинград.
Картина Александра Васильева
Александр с юных лет увлекался музыкой, а с рок-музыкой впервые столкнулся в 1980 году, когда получил от сестры в подарок бобину с записями. На одной ее стороне были записаны песни группы «Воскресение», а на другой — «Машины времени». Через год мальчик впервые в жизни попал на концерт последней. Атмосфера и звучащая вживую рок-музыка произвели на Александра такое впечатление, что он решает посвятить року всю дальнейшую жизнь. Александр не только сочиняет тексты для группы: также певец пишет картины. В 2008 году он открыл свою выставку в Москве.
Встречная полоса
К работе над альбомом «Встречная полоса» музыканты приступили сразу после выхода своей предыдущей номерной пластинки — альбома «Ключ к шифру». Весной 2017 года было готово уже восемь песен альбома, правда ни одна из них не была представлена публике.
Летом того же 2017 года Александр Васильев в интервью для «Нашего радио» сообщил, что группа «Сплин» записала двенадцать новых песен, в том числе русскоязычную кавер-версию песни Джона Леннона, названную «Герой рабочего класса». Впрочем, тогда же Александр отметил, что ее включение в пластинку находится под вопросом — официальное издание трека требует уладить вопросы с авторскими правами, что создает немало трудностей.
Первым синглом с альбома «Встречная полоса» стала композиция «Тепло родного дома». Основная работа над материалом была проделана на собственной студии группы «Сплин», однако чистовую версию пластинки музыканты отправились записывать на петербургскую студию «Добролет».
Официальный релиз пластинки под названием «Встречная полоса» состоялся 25 мая 2018 года, хотя уже за несколько дней до этого все песни оказались в свободном доступе.
Многие назвали «Встречную полосу» экспериментальным альбомом: кто-то увидел в нем новизну, а кто-то — возвращение к корням и «старому доброму» Сплину.
Сплин. Встречная полоса Место: Milo Concert Hall Время: 1 февраля, 18:00 Информация о билетах по ссылке.
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